Hamburg/Koblenz

Bundeswehr nimmt Fregatte „Rheinland-Pfalz“ ab

Mit der Fregatte „Rheinland-Pfalz“ hat die Marine das letzte Schiff des neuen Typs F125 in die Flotte aufgenommen. Die Abnahmezeremonie fand am Freitag in Hamburg in kleinem Kreis statt, wie das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr mit Sitz in Koblenz mitteilte. „Mit der heutigen Abnahme des vierten und letzten Schiffes der Klasse F125 haben wir ein wichtiges Rüstungsprojekt für die Deutsche Marine zum Abschluss gebracht“, sagte der Projektleiter beim Bundesamt, Marc Steffens, nach einer Mitteilung.