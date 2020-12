Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 05:50 Uhr

Gut zwei Monate nach dem Bewerbungsstart für den neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz bei der Bundeswehr sind in Rheinland-Pfalz 35 Bewerbungen eingegangen. „Das ist schon ein erfreuliches Ergebnis“, teilte Oberstleutnant Günter Bohn vom Landeskommando Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur mit. Mit Interessenten in Rheinland-Pfalz seien bislang 64 Beratungsgespräche geführt worden. Die Ausbildung beginne zum 1. April 2021: Insgesamt 25 Plätze stehen landesweit zur Verfügung, wie Bohn sagte.

Das Interesse an dem neuen Freiwilligendienst sei bundesweit „sehr groß“, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Es gebe rund 4000 Anfragen von Interessierten und mehr als 1800 geplante Beratungsgespräche. Insgesamt stehen nach früheren Angaben 1000 Plätze für die Anwärter zur Verfügung. Bewerbungen sind seit dem 1. September möglich.

Mit dem neuen Dienst will die Bundeswehr zusätzliche Kräfte für Krisen- und Katastrophenfälle im Inland rekrutieren. Er steht unter dem Motto „Dein Jahr für Deutschland“ und besteht aus einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung und Reservisteneinsätzen in den folgenden sechs Jahren. Das Angebot soll den bereits bestehenden freiwilligen Wehrdienst ergänzen, der nach Aussetzung der Wehrpflicht im Juli 2011 gestartet wurde.

Es mache Sinn, „der Reserve wieder eine stärkere Rolle beizumessen“, sagte Bohn in Mainz. Reservisten könne man zu Reservedienstleistungen heranziehen. In dieser Zeit könnten sie auch im Rahmen der Amtshilfe zum Beispiel als „Helfende Hände“ in Coronavirus-Teststationen oder Gesundheitsämtern eingesetzt werden. Der neue Dienst setzt auf einen heimatnahen Einsatz der Teilnehmer.