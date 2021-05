Berlin

Bundestag beschließt Helmut-Kohl-Stiftung

Eine Helmut-Kohl-Stiftung erinnert künftig an das Leben und Wirken des langjährigen deutschen Bundeskanzlers. Das beschloss der Bundestag am Donnerstagabend gegen den ausdrücklichen Willen der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter. Zu den Aufgaben der Stiftung, deren Einrichtung der Bundestag ohne Gegenstimmen billigte, gehört unter anderem die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Erinnerungsstätte in Berlin. „Helmut Kohl ist für viele junge Menschen noch heute ein großes Vorbild“, erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.