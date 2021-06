Lautzenhausen

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Hahn

Zwei Haftbefehle hat die Polizei am Wochenende am Flughafen Hahn in Lautzenhausen vollstreckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahmen die Beamten einen aus Marokko eingereisten Mann fest. Der 45 Jahre alte Mann sei von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen versuchten Totschlags gesucht worden. Bereits im September 2000 habe ihn das Landgericht Frankfurt am Main zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt, wovon der Mann noch 1057 Tage zu verbüßen habe. Er wurde in die JVA Rohrbach gebracht.