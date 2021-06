Saarbrücken

Bundespolizei schnappt gesuchten Computerbetrüger

Die Bundespolizei hat am Saarbrücker Hauptbahnhof einen gesuchten Computerbetrüger festgenommen. Er sei am Donnerstagmorgen wegen Fluchtgefahr ins Gefängnis gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige war wegen neunfachen Computerbetrugs von der Staatsanwaltschaft gesucht worden, er soll zudem in seiner Bewährungszeit weitere Straftaten begangen und gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Am Mittwochabend wurde er geschnappt.