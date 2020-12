Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 15:40 Uhr

Bundespolizei registriert wenige illegale Grenzübertritte

Trier/Saarbrücken (dpa/lrs) – Es gibt sie wenig, aber es gibt sie: Illegale Grenzübertritte an Übergängen, die wegen der Corona-Pandemie derzeit gesperrt sind. Von Wallendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm ins luxemburgische Dillingen beispielsweise habe ein Autofahrer am Montag die Absperrbaken zur Seite geschoben und sei durchgefahren, sagte der Sprecher der Bundespolizei in Trier am Dienstag. Dabei sei der Fahrer aber über ein Schilderpodest gefahren und habe sich wohl die Ölwanne aufgerissen: Die Feuerwehr habe danach die komplette Fahrbahn abstreuen müssen.