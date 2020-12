Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 15:40 Uhr

Bundespolizei öffnet Grenzübergang in Großrosseln

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Bundespolizei hat im Saarland jetzt wieder fünf Grenzübergänge zu Frankreich geöffnet. Seit Donnerstag sei der Übergang zwischen Großrosseln und Petite-Rosselle wieder offen – aber nur in der Zeit von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, teilte die Bundespolizei mit. In der übrigen Zeit werde er mit Barrieren geschlossen. An der Grenze zu Luxemburg seien zwei Übergänge geöffnet, an denen der Einreiseverkehr kontrolliert werde.