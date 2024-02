Ermittlungen

Mainz

Bundespolizei nimmt gesuchten Mann am Mainzer Hbf fest

Die Bundespolizei hat einen in Ungarn gesuchten Mann am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief der Zugbegleiter einer Bahn von Köln nach Mainz in der Nacht zum Montag die Polizei, weil der 27 Jahre alte gesuchte Mann ohne Fahrschein mitfuhr. Beim Eintreffen der Streife versuchte der Mann zunächst zu flüchten und wies sich dann mit einem deutschen Personalausweis aus, der «eindeutig nicht ihm gehörte.» Darauf hin wurde er laut Polizei festgenommen und zur Dienststelle gebracht.