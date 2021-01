Koblenz

Bundespolizei hat neue Präsidentin für drei Bundesländer

Die Bundespolizisten in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland haben eine neue Chefin: Barbara Heuser ist seit 1. Januar Präsidentin der Bundespolizeidirektion Koblenz. Die 52-Jährige folgte auf Thomas Przybyla (59), der in gleicher Funktion nach Hannover wechselte, wie ihre Pressestelle am Freitag mitteilte. Heuser unterstehen mehr als 2300 Mitarbeiter.