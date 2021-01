München

Bundespolizei geht gegen mutmaßliche Schleuserbande vor

Die Bundespolizei hat die Wohnungen von Mitgliedern einer mutmaßlichen Schleuserorganisation durchsucht und deren Anführer verhaftet. Einsätze gab es am Dienstag nach Angaben der Bundespolizeidirektion München in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), Eisleben (Sachsen-Anhalt), Spiesen-Elversberg (Saarland) und Rendsburg (Schleswig-Holstein). Die Durchsuchungen in Auftrag gegeben hatten die Staatsanwaltschaften Dresden, Traunstein und Landshut.