Was hätte der Tag so schön sein können: Mit einer satten Mehrheit von 92 Prozent stimmten die Delegierten auf dem Bundesparteitag der Freien Wähler am Samstag in Bitburg für ein Kooperationsverbot mit der AfD. Ein aus Sicht der Antragsteller um den Koblenzer Vorsitzenden der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, echtes Top-Ergebnis, mit dem in der Deutlichkeit wohl nur die Wenigstens gerechnet hatten.