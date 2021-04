Im Saarland müssen vorerst keine Schulen wegen der Bundes-Notbremse auf Präsenzunterricht verzichten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montag lag weder einer der fünf Landkreise noch der Regionalverband Saarbrücken über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165. Knapp unter dem Wert gelegen hatte am Samstag und am Sonntag noch der Regionalverband Saarbrücken, der aber „vorläufige Entwarnung“ meldete.

Erst wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt, müssen die Schulen von Wechselunterricht auf Distanzunterricht umstellen. Ab dem fünften Tag nach Überschreiten des Schwellenwertes ist Präsenzunterricht untersagt. Auch Kitas müssten dann wieder in den Notbetrieb gehen.

Mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz wird die Testpflicht an Schulen auf Grund- und Förderschulen im Land ausgeweitet. Vor einer Woche war bereits die Corona-Testpflicht an weiterführenden Schulen gestartet. Schüler müssen sich demnach zweimal die Woche auf das Virus testen lassen, wenn die an Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Bis 8. Mai gibt es im Saarland grundsätzlich Wechselunterricht.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-355779/2