Saarbrücken

Turn-Bundesliga

Bundesligist TG Saar trennt sich von russischem Turner

Turn-Bundesligist TG Saar hat sich vom russischen Mannschafts-Olympiasieger Nikita Nagornyy getrennt. Das teilte der Club am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Hintergrund sind Nagornyys Äußerungen in den Sozialen Medien zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. «Die TG Saar distanziert sich ausdrücklich von den gewalttätigen Übergriffen in der Ukraine und toleriert keinerlei Verharmlosung oder Unterstützung dieses Angriffskriegs», teilte der Verein mit.