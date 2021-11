Mainz

Bundesligist Mainz plant keine Transfers im Winter

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 strebt derzeit keine weiteren Verstärkungen in der Winterpause an. Dies sagte Sportdirektor Martin Schmidt der „Bild“ (Dienstag). „Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Winter keine Neu-Verpflichtungen geplant“, sagte Schmidt. Vor allem in der Defensive plagen die 05er von Chefcoach Bo Svensson derzeit ein paar Personalsorgen, weil Außenverteidiger Anderson Lucoqui (Knieverletzung) und Jeremiah St. Juste (Schulteroperation) ausfallen.