Bundesliga-Vereinsrekord winkt: Mainz 05 fordert Leverkusen

Mainz 05 ist in dieser Saison eine Heimmacht. Das soll auch Bayer Leverkusen zu spüren bekommen. Doch Vorsicht: Die Werkself ist derzeit super drauf und schießt Tore wie am Fließband.

Mainz (dpa/lrs). Bo Svensson wollte seine enorme Vorfreude auf das Duell mit Bayer Leverkusen gar nicht verheimlichen. „Flutlicht-Heimspiel gegen einen starken Gegner: Wenn man darauf keinen Bock hat, ist man als Fußballer an der falschen Stelle“, sagte der Trainer des FSV Mainz 05 vor dem Kracher gegen den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Zumal die Werkself für den 42 Jahre alten Dänen derzeit den besten Fußball in Deutschland spielt. Schwachstellen hat Svensson beim Gegner – zumindest öffentlich – nicht ausgemacht. „Bayer hat extrem gute Einzelspieler überall auf dem Platz, nicht nur Diaby, Schick und Wirtz. Sie haben sehr viel Freude am Kicken, sind in der Lage, auf sehr hohem Niveau zu spielen, haben extremes Tempo und eine hohe Abschlussqualität. Sie brauchen nicht viele Torchancen“, sagte Svensson am Donnerstag.

Der Offensivstärke der Leverkusener, die in den vergangenen drei Spielen insgesamt 14 Tore erzielten, haben die Mainzer die beste Defensive der Liga entgegenzusetzen. Weniger als 24 Gegentore kassierte kein anderes Team. „Dass wir defensiv eine gute Saison spielen, sieht man daran, wie die Mannschaft gegen den Ball arbeitet. So wird es hoffentlich bleiben, und das wird sicher auch ein Schlüssel sein“, betonte Svensson. Zuletzt gewannen die Rheinhessen im heimischen Stadion viermal nacheinander zu Null. Mit einem weiteren Heimsieg würden die Mainzer ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 unter Thomas Tuchel egalisieren.

In der Herangehensweise gegen die Leverkusener müssen die 05er aber nicht nur ihrer Art treubleiben, sondern auch das Maximum an Leistung abrufen. „Wir müssen das machen, was wir immer machen müssen. Aber das auch mit dem Wissen, dass einiges mehr funktionieren muss als sonst, um erfolgreich zu sein. Wenn du gegen die allerbesten spielst, musst du dein Spiel optimal auf den Platz bringen, kannst dir nur wenige Fehler erlauben und musst selbst sehr effektiv sein“, formulierte Svensson die Marschroute. Angst vor der Herausforderung hat der FSV-Trainer aber nicht. „Wir wollen uns mit den stärksten Mannschaften messen“, sagte er. „Das ist der Grund, warum wir in der Liga bleiben wollen.“

Nicht dabei sein wird Adam Szalai. Der ungarische Nationalspieler hatte seinen Vertrag am vergangenen Dienstag aufgelöst und beim FC Basel eine neue sportliche Herausforderung gesucht. Svensson hätte den 34-Jährigen gerne gehalten. „Aber aus Respekt vor dem, was er für Mainz 05 geleistet hat, haben wir seinem Wunsch entsprochen“, sagte er.

