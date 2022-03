Kaiserslautern

Politik

Bundeskanzler lobt Forschung an künstlicher Intelligenz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für den Standort Deutschland hervorgehoben. «Ich bin sehr dankbar, hier sein zu können und sehr beeindruckt», sagte er nach einem Besuch im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) am Freitag in Kaiserslautern. Denn es sei «doch wichtig zu wissen, dass Deutschland in den Fragen der künstlichen Intelligenz zu den Ländern zählt, die vorne an dabei sind», wenn es um die wissenschaftliche Durchdringung und die technologische Kompetenz gehe.