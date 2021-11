Leipzig/Saarbrücken

Bundesgerichtshof verhandelt über suspendierten Homburger OB

Der Bundesgerichtshof in Leipzig verhandelt am 2. März 2022 über die sogenannte Detektivaffäre des vom Dienst suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD). Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen ein Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom 27. Januar Revision eingelegt, teilte der BHG am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft strebe eine höhere Bestrafung an, der Angeklagte wende sich insgesamt gegen seine Verurteilung. Über die Rechtsmittel werde der 5. Strafsenat nun mündlich verhandeln, hieß es.