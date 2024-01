Gartenkunst

Lahnstein

Bundesgartenschau: Siegerentwurf für Lahnsteiner Ufer

Für die Bundesgartenschau 2029 sollen die Ufer von Rhein und Lahn in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) neu gestaltet werden. Am Montag wurde in Lahnstein der Siegerentwurf für die neuen Parkanlagen vorgestellt. Unter anderem im Rheinpark sollen demnach befestigte Flächen zurückgebaut und die Zugänge aus der Stadt zum Wasser gestärkt werden, wie die Bundesgartenschau mitteilte. Außerdem sieht der Entwurf Sitzstufen in der Böschung des Hanggartens vor. An der Spitze des Molenparks sollen eine Wiesenfläche und ein befestigter Platz als neue Aufenthaltsorte an der Lahnmündung dienen.