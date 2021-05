Mainz

Bundesförderung für Wasserstoffprojekte von BASF und Daimler

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Bundesförderung für zwei Wasserstoff-Projekte von BASF in Ludwigshafen und Daimler im Lkw-Werk in Wörth (Kreis Germersheim) begrüßt. „Der Zuschlag für die Wasserstoff-Großprojekte in Rheinland-Pfalz ist ein Riesengewinn für unser Land“, erklärten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer gemeinsamen Mitteilung.