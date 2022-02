Mainz

Bundesamt-Chef: Unsere Warninfrastruktur hat funktioniert

Bei der Flutkatastrophe an der Ahr gab es nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) einen technischen Übermittlungsfehler von Katwarn. Es sei keine Warnung von Katwarn in der Warn-App Nina des BBK eingelaufen, obwohl dies eigentlich ein Automatismus sei, sagte BBK-Präsident Armin Schuster am heutigen Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz. „Was Katwarn aussendet, muss bei Nina rauskommen und umgekehrt.“