Kusel

Gedenkfeier

Bund und Land nehmen von erschossenen Polizisten Abschied

Sieben Wochen nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Westpfalz haben Bund und Land sowie Polizei und Angehörige Abschied von den beiden Beamten genommen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte anlässlich der Gedenkfeier am späten Montagnachmittag in Kusel, es sei immer noch nicht zu fassen, was in jener «schrecklichen Nacht» auf den 31. Januar auf offener Straße passiert sei.