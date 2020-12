Archivierter Artikel vom 16.05.2020, 11:30 Uhr

Bund übernimmt Kosten für Saarlands Patienten aus Frankreich

Saarbrücken (dpa/lrs) – Sieben Covid-19-Patienten aus Frankreich werden derzeit in saarländischen Krankenhäusern behandelt. Insgesamt seien 28 französische Patienten im Saarland aufgenommen worden, teilte das saarländische Sozialministerium am Samstag mit. Die meisten seien mittlerweile gesund entlassen worden. Die Kosten für die Behandlung der französischen Notfall-Patienten würden vom Bund übernommen, hieß es weiter. „In dieser Ausnahmesituation zeigt sich, dass alle an einem Strang ziehen“, sagte Bachmann.