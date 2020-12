Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 11:50 Uhr

Mainz/Berlin

Bund sagt Kommunen Millionenhilfen für Wälder zu

Für den Unterhalt der von Trockenheit und Schädlingen gefährdeten Wälder können die Kommunen mit Millionenhilfen aus dem Konjunkturpaket des Bundes rechnen. In einem Brief an den Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Gemeinsamen Forstausschuss „Deutscher Kommunalwald“ schrieb Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), für Wald und Holz seien Mittel von insgesamt 700 Millionen Euro vorgesehen. Größter Posten sind Ausgaben für eine Prämie zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder mit 500 Millionen Euro.