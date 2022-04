Mainz

Ukraine-Krieg

BUND Rheinland-Pfalz fordert schnellere Energiewende

Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fordert der rheinland-pfälzische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eine schnellere und umfassendere Energiewende. «Wir stehen vor Veränderungen in der Landbewirtschaftung, der Ernährung und im Ressourcenverbrauch und Konsumverhalten», sagte Landesvorsitzende Sabine Yacoub am Donnerstag in Mainz. Ohne einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, der soziale Anforderungen angemessen berücksichtige, sei ein klimaneutrales Rheinland-Pfalz nicht erreichbar.