Berlin

Bund plant Aufwertung mehrerer Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz

Der Bund will sieben kleine und mittelgroße Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und im Saarland umgestalten. Wie das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, sollen die Bahnhöfe Alzey, Bingen (Stadt), Pfalzel, Bad Münster am Stein, Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg), Monsheim und Bous (Saar) barrierefrei umgebaut werden. Der Plan des Bundes sieht unter anderem die Finanzierung von Rampen oder Aufzügen vor, zudem höhere Bahnsteige und bessere Informationen für die Reisenden. Bei den mittelgroßen Bahnhöfen beteiligen sich demnach die Länder.