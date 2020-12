Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 12:00 Uhr

Bad Ems

Bund gibt Firma in Bad Ems Großauftrag für Beatmungsgeräte

Die Bundesregierung will die Versorgung mit dringend benötigten Beatmungsgeräten in der Coronavirus-Krise auch mit einem Großauftrag in Rheinland-Pfalz sichern. Das Unternehmen Löwenstein Medical in Bad Ems soll nach eigenen Angaben mehr als 6500 Geräte liefern: 400 Intensivbeatmungsgeräte, 800 lebenserhaltende mobile Beatmungsgeräte und 5400 Geräte zur Versorgung in nicht ganz so gravierenden Fällen. „Diese Abstufung haben nur wir“, sagte Löwenstein-Medical-Sprecherin Claudia Lux am Dienstag. Die andere Firma mit einem Großauftrag des Bundesgesundheitsministeriums, Dräger in Lübeck, solle 10 000 Beatmungsgeräte liefern.