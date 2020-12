Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 09:20 Uhr

Bexbach

Bund Deutscher Karneval bittet Regierung um Hilfe

In der Corona-Krise bittet der Bund Deutscher Karneval (BDK) um finanzielle Hilfe für seine Vereine. Die Bundesregierung solle ihr Hilfspaket nicht nur Solo-Selbstständigen, Kleinunternehmern und Kulturschaffenden widmen, sondern auch den in Not geratenen Vereinen und Verbänden des BDK, teilte Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag im saarländischen Bexbach mit. Mit dem Anliegen habe sich der BDK an die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gewandt, die BDK-Sonderbotschafterin ist.