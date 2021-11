Saarbrücken

Bund der Steuerzahler kritisiert teure Post von Hans

Der Bund der Steuerzahler hat in seinem Schwarzbuch einen Brief des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) Anfang dieses Jahres an rund 570.000 Haushalte kritisiert. Die Brief-Aktion zur Corona-Pandemie hätte mit Druck, Porto und Material 133.000 Euro gekostet und sei „ein typisches Beispiel für Steuergeldverschwendung“, teilte der Steuerzahlerbund mit. Der „Neuigkeitswert“ des zweiseitigen Schreibens sei „gleich Null“ gewesen. Zudem sei eine enthaltene Empfehlung zum Tragen von Corona-Masken veraltet gewesen.