Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 13:50 Uhr

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Der Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. warnt vor einer Schließung von Gastronomie- und Kultureinrichtungen. Der „Lockdown light“ sei ein „Sterben auf Zeit“, teilte der Landesverband in Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch mit. Private Feiern und Veranstaltungen müssten beschränkt werden, da dort die meisten Neuinfektionen zustande kämen.

Die bevorstehenden Schließungen würden zu einem massiven Kollaps in den Branchen führen, die der Staat nicht mehr finanziell abfedern könne. Die Folgen des letzten Lockdowns seien noch nicht überwunden, so der Bund, die Wenigsten hätten noch Rücklagen, um die Verluste auszugleichen. Insolvenzen und Geschäftsaufgaben seien die Konsequenz. Liliana Gatterer, Präsidentin des Bunds der Selbständigen Rheinland-Pfalz und Saarland, appellierte an Bund und Länder, die Maßnahmen zu überdenken und an einem Strang zu ziehen. Die Selbstständigen, etwa in Gastronomie, Hotelgewerbe, Theatern oder Massagepraxen, verhielten sich verantwortungsvoll.