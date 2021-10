Mainz

Bürgertest ab Montag kostenpflichtig: Noch 1500 Teststellen

Wenige Tage vor dem Ende der kostenlosen Bürgertests auf das Coronavirus sind noch immer mehr als 1500 Teststellen in Rheinland-Pfalz registriert. „Ich gehe davon aus, dass sich die Anzahl der Teststellen reduzieren wird und vermutlich insbesondere größere Anbieter, die eine Vielzahl an Teststellen im Land betreiben, den Betrieb einstellen werden“, sagte der Koordinator des Projektes „Testen für Alle“, Detlef Placzek, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.