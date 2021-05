Mainz

Bürgernah und geländegängig: Pilotbetrieb mit Elektrorädern

Rund ein Jahr nachdem die Polizeien in Mainz und Worms mit dem Einsatz von Pedelecs im Streifendienst begonnen haben, zieht das Innenministerium ein positives Zwischenfazit. „Schon jetzt ist erkennbar, dass durch die Pedelecs-Fahrradstreife ein sehr breites Spektrum an Aufgaben der Alltagsorganisation abgedeckt werden kann“, teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.