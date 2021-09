Bobenheim-Roxheim

Bürgermeisterwahl in Bobenheim-Roxheim: Stichwahl

Nach der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Bobenheim-Roxheim steht eine Stichwahl im Oktober an. Wie die Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntagabend mitteilte, konnte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen.