Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 12:30 Uhr

Kallstadt

Bürgermeister von „Trumps deutscher Heimat“: Stimmung ruhig

Der Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde Kallstadt, die durch den Wahlsieg von Donald Trump 2016 international bekannt wurde, hat die Stimmung nach der US-Präsidentschaftswahl als ruhig bezeichnet. „Meine Frau hat beim Bäcker und beim Weg zur Schule keine Pressevertreter gesehen. Die Wahl war kein Thema“, sagte Thomas Jaworek (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Letztendlich habe eine Meinung aus Kallstadt auch nicht das gleiche Gewicht wie in den wichtigen „Swing States“ in den USA, sagte er augenzwinkernd. „Als 1270-Einwohner-Dorf sind wir kein „Swing Village“.“