Bad Neuenahr/Ahrweiler

Bürgermeister kritisiert Arbeit des Hochwasser-Krisenstabs

Der Bürgermeister der von der Unwetterkatastrophe stark betroffenen Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat den Krisenstab kritisiert und ihm unter anderem mangelnde Koordination vorgeworfen. In einem Interview der „Rhein-Zeitung“ (Freitag) sagte Guido Orthen (CDU): „Was allerdings die operative Arbeit des Krisenstabes, die Koordination der Hilfsorganisationen und so weiter angeht, haben wir bis heute starken Verbesserungsbedarf.“ So sei die Forderung der Stadt nach einer „unmittelbaren Verbindungsperson“ im Krisenstab bislang nicht erfüllt worden. Alles Wesentliche, was funktioniere, sei „eigeninitiativ und unter dem Radar des Krisenstabes“ geschehen, zum Beispiel die Aufräumarbeiten und der Brückenbau an der Landgrafenstraße in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk.