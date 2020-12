Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 16:40 Uhr

Bürger befolgen Kontaktverbot: Lewentz im Homeoffice

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Die Rheinland-Pfälzer befolgen anscheinend weitgehend das verschärfte Kontaktverbot in der Öffentlichkeit wegen der hohen Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise. „Von irgendwelchen Auffälligkeiten haben wir bislang nichts gehört“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagnachmittag. Echte Verstöße könnten mit einem Bußgeld „ab 200 Euro aufwärts“ belegt werden. Die Rheinland-Pfälzer seien aber augenscheinlich größtenteils verständig. Mehrere Polizeipräsidien bestätigten diesen Eindruck. Inzwischen arbeitet nach Angaben seines Sprechers auch Innenminister Roger Lewentz (SPD), oberster Chef der Polizei im Land, im Homeoffice.