Mainz

Verkehr

Bündnis von 19 Organisationen gegen Ausbau der B10

Ein Bündnis von 19 Organisationen hat am Mittwoch in einer gemeinsamen Resolution einen Verzicht auf den geplanten Ausbau der Bundesstraße 10 im Pfälzerwald gefordert. Der vierspurige Ausbau würde die B10 faktisch zu einer Autobahn mit internationalem Transitverkehr machen, sagte die BUND-Vorsitzende Sabine Yacoub am Mittwoch bei der Vorstellung der Resolution.