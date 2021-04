Mainz

Bündnis: Mehr Geld für Kommunen von neuer Landesregierung

Die finanziell gebeutelten Kommunen in Rheinland-Pfalz gefährden nach Ansicht eines breiten gesellschaftlichen Bündnis die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und den Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz. Sportplatz, Kultur, freiwillige Feuerwehr, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, soziale Leistungen, öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz und Öffentlicher Personennahverkehr: „Das dafür benötigte Geld ist in vielen Kommunen nicht mehr vorhanden“, heißt es in einem Appell von DGB, kommunalen Spitzenverbänden sowie Handwerks-, Industrie- und Handelskammern an die künftige Landesregierung.