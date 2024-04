Brutale Auseinandersetzung mit Messer: Drei Verletzte

Anzeige

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einer brutalen Auseinandersetzung in Kaiserslautern sind drei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein weiterer Mann dabei am Freitagabend ein Messer eingesetzt haben. Den Beamten zufolge waren die drei Opfer im Alter von 19 bis 27 Jahre. Sie wurden demnach vor dem Haupteingang des Westpfalz-Klinikums zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, er ist nach Polizeiangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Den Ermittlern zufolge hatte er dunkles Haar und trug eine helle Jacke, ein dunkles Shirt, eine helle kurze Hose und weiße Schuhe. Wie es zu der Tat kommen konnte und wo der flüchtige Mann ist, muss nun ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

PM