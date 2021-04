Mainz

Brosinski froh, dass es kein Quarantäne-Trainingslager gibt

Fußball-Routinier Daniel Brosinski vom FSV Mainz 05 ist froh, dass es in der laufenden Bundesliga-Spielzeit zunächst kein Quarantäne-Trainingslager gibt. „Ich bin kein Freund davon, noch mal zwei Wochen ins Hotel zu gehen und nur zum Training und zum Spiel zu fahren, so wie im Frühjahr 2020“, sagte der 32-Jährige in einem Interview des „Kicker“ (Donnerstag). In einer solchen Abschottung falle „einem Decke komplett auf den Kopf. Von daher bin ich froh, dass sich die DFL vorerst dagegen entschieden hat.“