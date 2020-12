Brosinski: „Also muss man so schnell wie möglich anfangen“

Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 11:10 Uhr

Darum hofft der Routinier, der sich in der derzeitigen Spielpause auch an der Konsole versucht, auf eine schnelle Fortsetzung des Spielbetriebs, wenn die bis 30. April festgelegte Pause beendet ist. „Also muss man so schnell wie möglich anfangen. Ich bin optimistisch, dass wir bald wieder anfangen, aber sicher nur ohne Zuschauer“, fügte Brosinski an.