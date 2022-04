Bronzebüste von Helmut Kohl wird in Speyer enthüllt

Speyer (dpa/lrs). Kohl wurde am 3. April 1930 im pfälzischen Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er wäre am Sonntag 92 Jahre alt geworden und liegt in Speyer begraben. In der Stadt gibt es bereits ein nach ihm benanntes Uferstück am Rhein.

