Mainz

Briefwahl zur Bundestagswahl beginnt in Rheinland-Pfalz

Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl beginnt in Rheinland-Pfalz nach und nach die Briefwahl. In der Landeshauptstadt Mainz öffnete am Montag das Briefwahlbüro, in dem die Briefwahl mit einem amtlichen Ausweis beantragt und dann auch sofort gewählt werden kann. Außerdem verschicken die Kommunen in Rheinland-Pfalz nun die Wahlbenachrichtigungen, auf deren Rückseite sich ein Antragsformular für die Briefwahl befindet. Damit können sich Wählerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen nach Hause schicken lassen und ihre Kreuzchen dort machen.