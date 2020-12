Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 21:00 Uhr

Mainz

Briefwahl soll Landtagswahl in Corona-Zeiten sichern

Die drei Ampel-Regierungsfraktionen und die oppositionelle CDU wollen die Landtagswahl in Corona-Zeiten am 14. März mit einem Gesetz absichern. Es ermögliche die flächendeckende Briefwahl in einzelnen Regionen oder sogar im ganzen Land, wenn die Pandemie eine Urnen-Wahl unmöglich machen sollte, sagten Redner der vier Fraktionen am Mittwoch während der ersten Lesung im Landtag. Kleinen Parteien soll es zudem den Zugang zur Landtagswahl erleichtern.