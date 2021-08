Saarbrücken

Briefwahl im Saarland ab Mitte nächster Woche möglich

Die Briefwahl im Saarland kann voraussichtlich Mitte bis Ende nächster Woche beginnen. Dies hätten Rückmeldungen aus den Kommunen ergeben, teilte die Landeswahlleitung im Saarland am Freitag mit. Dann würden die gedruckten Stimmzettel zur Bundestagswahl in den Wahlkreisen vorliegen, die an die Bürger verschickt werden könnten. Bei den Gemeinden lägen bereits einige Briefwahlanträge vor, die dann abgearbeitet würden. Im Saarland gibt es 52 Gemeinden.