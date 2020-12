Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 05:50 Uhr

Bad Ems

Briefwahl für den Landtag voraussichtlich ab Februar

Die Briefwahl für die Landtagswahl am 14. März 2021 in Rheinland-Pfalz beginnt voraussichtlich im Februar. Der nach der Landeswahlordnung frühestmögliche Beginn für die Erteilung von Wahlscheinen ist bereits der 7. Januar. Voraussichtlich könne nach Abschluss aller Vorbereitungen Anfang Februar mit der Briefwahl begonnen werden, teilte ein Sprecher des Statistischen Landesamts in Bad Ems mit. Zwei Tage vor der Wahl, also am 12. März, endet die Frist für die Beantragung von Wahlscheinen um 18.00 Uhr.