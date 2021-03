Bad Ems

Briefwahl bis Freitagabend auch in Rathäusern möglich

An diesem Sonntag wird mit Spannung die rheinland-pfälzische Landtagswahl erwartet – Stimmberechtigte haben neben der Abstimmung im Wahllokal und der klassischen Briefwahl noch eine dritte Möglichkeit. Bis Freitagabend (12. März) um 18.00 Uhr können sie auch in den zuständigen Rathäusern und Kommunalverwaltungen Briefwahl beantragen und dort gleich ihre Kreuzchen machen, wie die Landeswahlleitung in Bad Ems am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Obwohl Kommunalverwaltungen freitags meist schon mittags schlössen, müssten ihre Wahlbüros an diesem Freitag bis 18.00 Uhr geöffnet sein.