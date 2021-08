Briefwahl beginnt auch im Saarland

Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl können Wählerinnen und Wähler seit Montag auch im Saarland ihre Stimme abgeben. In Saarbrücken zum Beispiel haben das Briefwahlbüro Mitte sowie die Briefwahlbüros in den Außenstellen West, Halberg und Dudweiler geöffnet, wie die Stadt Saarbrücken mitteilte. Dort könnten Wähler die Briefwahl beantragen oder auch vor Ort wählen.

Rund 1000 Anträge auf Briefwahl seien bislang eingegangen, teilte die Stadt weiter mit. Viele kamen im Vorfeld per Mail: Sie wurden demnach bereits bearbeitet und seien wieder auf dem Postweg zu den jeweiligen Antragstellern.

Die Wahlbenachrichtigungen mit Informationen und dem Antrag auf Briefwahl auf der Rückseite seien ebenfalls seit Montag auf dem Postweg zu den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern.

Ausgezählt werden die per Briefwahl abgegeben Stimmen aber erst am Abend der Bundestagswahl am 26. September, wenn die Wahllokale um 18.00 Uhr schließen. Im Saarland gab es bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 insgesamt rund 777.000 Wahlberechtigte.

