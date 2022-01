Sankt Ingbert

Brennendes Auto in Tiefgarage: sechsstelliger Schaden

Ein brennendes Auto hat in einer Tiefgarage in Sankt Ingbert einen sechsstelligen Schaden verursacht. Der Brand war am Donnerstagabend gemeldet und von der Feuerwehr schnell gelöscht worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto wurde allerdings stark beschädigt. Es gehörte nach Angaben der Polizei einem 50-jährigen Anwohner. Auch in der Tiefgarage kam es zu Beschädigungen durch Verrußung. Wegen einer hohen Rauchgasbelastung sei zudem derzeit unklar, ob die Tiefgarage und die darüberliegende Sporthalle in den nächsten Tagen genutzt werden kann, so die Polizei.