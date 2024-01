In Imsweiler im Donnersbergkreis ist ein Bus ausgebrannt. Der Fahrer habe den Brand am Montag während der Fahrt bemerkt und das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, teilte die Polizei in Rockenhausen mit. Fahrgäste seien nicht an Bord gewesen, es habe keine Verletzten gegeben.

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Rockenhausen (dpa/lrs) – Bei dem Feuer seien vier Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf eine Summe in sechsstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Die B48 in Imsweiler war zunächst bis auf Weiteres gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität prüfe, ob an der Straße größere Schäden entstanden seien, hieß es.