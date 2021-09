Koblenz

Brennende Autos auf Hebebühne setzen Werkstatt in Flammen

In einer Koblenzer Werkstatt sind zwei Autos in Brand geraten und haben am Dienstag ein Feuer im Gebäude entfacht. Ersten Erkenntnisse zufolge wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge, befanden sich die Autos auf einer Hebebühne, als der Brand ausbrach.